Загадочный феномен снов впервые раскрыл тайны сознания

Сон обычно воспринимается как противоположность бодрствованию, однако новое исследование показывает: человек может быть осознан даже во сне - без снов, мыслей и образов. Такое состояние, называемое "осознанный сон без содержания", давно известно в восточных философских традициях и теперь стало предметом научного изучения. Международная команда ученых попыталась понять, как может существовать сознание, не направленное ни на один объект - и что это говорит о природе самого сознания. Об этом сообщает портал The Conversation, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобные состояния описывались веками в школах адвайта-веданты и дзогчена. В индуистской философии это состояние называют сушупти - глубокий сон, в котором "остается лишь чистое осознание". В тибетской традиции это состояние достигается через йогу сновидений или йогу света, где практикующий осознает сам процесс сна и постигает "чистое осознание" - бытие без мыслей и "я".

Для западной науки это - парадокс. Как можно быть осознанным, не осознавая ничего? Ведь современные теории сознания предполагают, что оно всегда направлено на объект - будь то мысль, чувство или внешний стимул.

Чтобы исследовать этот феномен, ученые провели опрос 573 человек, спрашивая об их необычных переживаниях сна. Некоторые участники описали эпизоды, когда они знали, что спят, но ничего не видели и не чувствовали - лишь само ощущение присутствия. Затем с 18 добровольцами провели углубленные интервью по специальной методике микро-феноменологического анализа, которая помогает детально описывать субъективные переживания.

Респонденты рассказывали о спектре так называемых "объектно-свободных" состояний - от ощущения "присутствия в пустоте" до чувства исчезновения "я". Некоторые описания напоминали состояния растворения эго, характерные для глубоких медитаций. Интересно, что подобные состояния встречались и у людей, не занимавшихся медитацией, что говорит о спонтанной природе феномена.

Анализ показал, что люди, склонные к осознанным сновидениям, чаще сообщали и об опытах "осознанного сна без сновидений". Однако далеко не все такие люди переживали это состояние - оно остается редким и трудноуловимым.

Чтобы изучить его физиологически, исследователи провели эксперимент, обучив участников сохранять осознанность при засыпании с помощью техник медитации, визуализации и осознанного сновидения. ЭЭГ-записи показали, что в некоторых случаях осознанное состояние действительно возникало во время фазы медленного сна. Это может означать, что сознание способно существовать без привычных сенсорных или когнитивных процессов.

Современная наука все еще не пришла к единому определению сознания. Одни теории связывают его с переработкой информации в мозге, другие - с интеграцией восприятия и памяти. Но феномен "осознанного сна без содержания" ставит под вопрос идею, что сознание всегда направлено на что-то.

Результаты исследования могут стать ключом к пониманию основ сознания и его особых состояний - глубокой медитации, сенсорной депривации или пустоты ума, когда мысли полностью замирают.