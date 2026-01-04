Названы лучшие Android-смартфоны во всех ценовых категориях

Разработчики бенчмарка AnTuTu составили рейтинг лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности в различных ценовых категориях по итогам 2025 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В категории до 999 юаней в тройку лучших попали vivo Y200 GT, OPPO K12s 5G и iQOO Z10x.

Возглавил список лучших смартфонов стоимостью до 1999 юаней (около 22,3 тыс. руб.) realme Neo7 Turbo, за которым следуют iQOO Z10 Turbo+ и Redmi Turbo 4.

Звание лучших до 2999 юаней досталось субфлагманским Redmi K80 Extreme Edition, iQOO Neo10 Pro+ и realme GT 7 Pro Racing Edition.

Лучшими смартфонами стоимостью до 3999 юаней оказались Honor WIN, realme GT 8 Pro и Redmi K90 Pro Max.

В категории смартфонов стоимостью от 4000 юаней лучшим назван смартфон iQOO 15, а также игровые Honor Magic 8 и RedMagic 11 Pro.

Эксперты AnTuTu отмечают, что когда цена смартфона превышает 4000 юаней, соотношение цены и качества уже не так важно. В этом бюджете на первый план выходят личные предпочтения пользователей: размер экрана, качество изображения, производительность системы и другие параметры.