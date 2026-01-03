Снег в горах Азербайджана достиг почти полуметра

2 января в большинстве регионов страны наблюдалась осадочная погода. В ночь и утро 3 января осадки прекратились.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, высота снежного покрова составила: Шахбуз - 48 см, Гах - 36 см, Лерик - 30 см, Гусар - 29 см, Грыз - 27 см, Хыналыг - 25 см, Ярдымлы и Габала - 18 см, Шахдаг - 17 см, Шеки - 10 см, Хызы - 9 см, Исмаиллы - 8 см, Гобустан и Садарак - 6 см, Нахчыван - 1 см.

В Шахбузе, Джульфе, Дашкесане, Гёйгёле, Гяндже, Нафталане, Шамкире, Балакяне, Гахе, Шамахе, Грызе, Тертера, Гёйчае и Лерике наблюдался туман с видимостью до 200 м.

Минимальная температура воздуха: Баку и Абшерон - 0 °C, регионы Арана - до −3 °C, Нахчыван - до −12 °C, горные районы - до −14 °C, высокогорья - до −20 °C.

