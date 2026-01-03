В Гяндже пожар охватил несколько частных домов

В Гяндже ликвидирован пожар, произошедший в примыкающих друг к другу жилых домах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

Отметим, что к месту происшествия были привлечены шесть пожарных автомобилей и личный состав Гянджинского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

ххх

В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в черте города загорелись три примыкающих друг к другу частных жилых дома.

На место происшествия незамедлительно были привлечены техника и личный состав подразделений Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям города Гянджа.

В результате два дома сгорели, огонь перекинулся на третий дом.

В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.