В Гяндже пожар охватил несколько частных домов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО
В Гяндже ликвидирован пожар, произошедший в примыкающих друг к другу жилых домах.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пожарным удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.
Отметим, что к месту происшествия были привлечены шесть пожарных автомобилей и личный состав Гянджинского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.
ххх
В Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в черте города загорелись три примыкающих друг к другу частных жилых дома.
На место происшествия незамедлительно были привлечены техника и личный состав подразделений Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям города Гянджа.
В результате два дома сгорели, огонь перекинулся на третий дом.
В настоящее время работы по тушению пожара продолжаются.
