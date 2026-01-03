В Азербайджане задержаны 14 подозреваемых в совершении преступлений

2 января сотрудники МВД Азербайджана раскрыли 21 преступление, зарегистрированное на территории страны, а также одно преступление из числа нераскрытых с предыдущих периодов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в розыске находились два человека, в том числе оба как должники - они были задержаны и переданы по назначению.

Кроме того, зафиксировано пять фактов, связанных с наркотиками, и четыре случая незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Всего задержаны 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений.