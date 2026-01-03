https://news.day.az/society/1806946.html В Азербайджане задержаны 14 подозреваемых в совершении преступлений 2 января полицейскими в Азербайджане были раскрыты 21 преступление, зарегистрированное на территории страны, а также одно преступление из числа нераскрытых с предыдущих периодов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на МВД, в розыске находились два человека, в том числе оба как должники - они были задержаны и переданы по назначению.
