Азербайджан увеличил инвестиции в экономику Франции

В январе-сентябре текущего года объем прямых иностранных инвестиций Азербайджана в экономику Франции составил 24,4 миллиона долларов США.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном банке Азербайджана.

По информации, это на 8,3 миллиона долларов или на 51,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес азербайджанских инвестиций во Францию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 1,2%.

За 9 месяцев 2024 года общий объем прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в указанную страну составил 16,1 миллиона долларов.

Следует отметить, что за 9 месяцев 2025 года прямые иностранные инвестиции в экономику Азербайджана превысили 4,736 миллиарда долларов США. Это говорит о росте на 213,485 миллиона долларов США, или на 4,7%, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В то же время объем прямых иностранных инвестиций, направленных из Азербайджана во внешние экономики за отчетный период, составил 2,039 миллиарда долларов США, что на 658,090 миллиона долларов США, или на 47,7%, больше, чем за 9 месяцев 2024 года.