Популярные модели iPhone и MacBook получили официальный статус винтажных изделий

Корпорация Apple обновила список устаревшего оборудования, официально присвоив статус "винтажных" (vintage) нескольким ключевым моделям. В перечень вошли флагманский смартфон iPhone 11 Pro, а также последний 13-дюймовый MacBook Air на процессорах Intel, выпущенный в марте 2020 года. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Помимо этого, в категорию винтажных устройств переведены iPhone 8 Plus объемом 128 ГБ (другие модификации были признаны таковыми ранее), iPad Air 3 с поддержкой сотовой связи, а также все варианты Apple Watch Series 5, включая модели в алюминиевом, керамическом, стальном и титановом корпусах, а также специальные версии Hermes и Nike.

Продукт считается винтажным, если с момента прекращения его продаж прошло более пяти лет. Для таких устройств Apple и ее авторизованные сервисные центры могут продолжать ремонт при наличии необходимых запчастей.

Параллельно компания перенесла ограниченные наушники Beats Solo3 Wireless, выпущенные в 2018 году к 90-летию Микки Мауса, в категорию "устаревших" (obsolete). После семи лет с момента снятия с продажи аппаратное обслуживание таких устройств обычно прекращается, хотя для ноутбуков Mac возможен продленный ремонт аккумуляторов сроком до 10 лет при наличии комплектующих.