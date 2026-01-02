Иран предупредил США

Вмешательство администрации США во внутренние дела Ирана означает дестабилизацию всего ближневосточного региона. Таким образом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани прокомментировал в своем аккаунте в соцсети Х угрозы американского лидера Дональда Трампа оказать поддержку иранским протестующим, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Благодаря заявлениям израильских официальных лиц и президента Трампа стало ясно, что происходило за кулисами. Мы различаем позицию протестующих торговцев и действия деструктивных элементов, и Трамп должен понимать, что вмешательство США во внутренние дела [Ирана] дестабилизирует весь регион и уничтожит американские интересы там", - подчеркнул он.

Лариджани также указал на то, что американский народ должен знать, что именно глава Белого дома "начал эту авантюру", и поэтому им следует "обратить внимание на безопасность своих солдат".