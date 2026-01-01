В Азербайджане повысилась акцизная ставка на алкогольные напитки

В Азербайджане повысились акцизные ставки на алкогольные напитки, произведенные в стране.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Налоговый кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, акцизная ставка на питьевой спирт (в том числе неденатурированный этиловый спирт), водку, крепленые напитки и материалы для крепленых напитков, ликеры и ликеро-водочные изделия, коньяк и коньячные материалы увеличивается на 0,2 маната и составит 5,0 маната за каждый литр.

Акцизная ставка на некрепленые алкогольные напитки, не предусмотренные выше (с содержанием спирта не более 9 процентов), увеличивается на 0,1 маната и составит 0,5 маната за литр.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.