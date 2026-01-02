Apple меняет политику выпуска телефонов
Осенью этого года ожидается анонс новых флагманских устройств от Apple.
Как передает Day.Az со ссылкой на MacRumors, речь идет об iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, а также складном iPhone.
При этом стандартная версия iPhone 18 поступит в продажу только весной 2027 года. Решение связано с расширением продуктовой линейки.
К концу 2026 года в продаже одновременно могут находиться как минимум восемь различных моделей iPhone, включая iPhone 16e, iPhone Air и устройства предыдущих поколений.
Изменение политики выпуска позволит Apple четче разграничить модели, продлить жизненный цикл каждого устройства без внутренней конкуренции и более равномерно распределить продажи в течение финансового года.
Таким образом, традиционное сентябрьское мероприятие Apple в 2026 году будет посвящено исключительно премиальному сегменту, что отражает новый этап в стратегии компании.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре