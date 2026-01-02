Назван основной кандидат на пост главного тренера "Челси"

Английские СМИ сообщают, что новым главным тренером лондонского "Челси" может стать Лиам Росеньор.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в настоящее время Росеньор возглавляет французский "Страсбур", который входит в систему клубов, принадлежащих владельцу "Челси" Тодду Боэли. Именно этот фактор, по информации источников, играет ключевую роль в возможном назначении.

Отмечается, что Росеньор работает в "Страсбуре" около полутора лет и за это время сумел превратить одного из аутсайдеров чемпионата Франции в команду, претендующую на еврокубковые позиции. Его работа получила высокую оценку внутри клубной структуры.

Ранее 40-летний специалист возглавлял английские клубы "Халл Сити" и "Дерби Каунти", где зарекомендовал себя как перспективный тренер, умеющий выстраивать командную игру и работать с молодыми футболистами.