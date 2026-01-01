В Азербайджане созданы дополнительные возможности для соцзащиты лиц с инвалидностью

Внесены изменения в правила предоставления реабилитационных средств лицам с инвалидностью.

Как сообщает Day.Az, это отражено в Законе о внесении изменений в Закон "О правах лиц с инвалидностью", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, обеспечение лиц с инвалидностью реабилитационными средствами будет осуществляться за счет средств государственного бюджета, средств государственного обязательного личного страхования, а также других источников, предусмотренных законом, на основании перечня видов реабилитационных средств, утвержденного соответствующим органом исполнительной власти.

Кроме того, жизнь и здоровье депутатов, военнослужащих, работников судебных и правоохранительных органов, а также сотрудников дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах, будут застрахованы в рамках государственного обязательного личного страхования.

В настоящее время средства обязательного личного страхования, наряду с выплатами по государственному обязательному личному страхованию и другими направлениями, предусмотренными законом, направляются также на социальную защиту и социальное обеспечение лиц, получивших инвалидность в связи с войной, а также семей шехидов.

Согласно изменениям, направления использования этих средств расширяются - они будут направляться не только лицам, признанным инвалидами в связи с войной, но и всем лицам с инвалидностью.

Отметим, что изменения вступили в силу с 1 января 2026 года.