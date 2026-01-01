Азербайджан завершил 2025 год с прочными макроэкономическими показателями

Автор: Ибрагим Алиев

2025-й год завершился. Азербайджан за этот период добился значимых экономических успехов. Итоги года наглядно показывают, что наша страна продолжает движение по выверенной и долгосрочной траектории развития. Мы завершаем год с устойчивыми макроэкономическими показателями, укрепляющимся ненефтяным сектором и рядом системных проектов, которые обеспечивают долгосрочный потенциал развития. Эти процессы не носят случайный характер. Они являются прямым следствием последовательной экономической стратегии и курса, проводимого под руководством Президента Ильхама Алиева, который на протяжении многих лет делает ставку на сбалансированное развитие, институциональную устойчивость и расширение экономического суверенитета страны.

Экономика Азербайджана в 2025 году сохранила положительную динамику в условиях сложной глобальной конъюнктуры. По итогам января-ноября валовой внутренний продукт страны вырос на 1,6 процента, при этом ВВП на душу населения превысил 11 300 манатов. Существенным фактором макроэкономической устойчивости стало дальнейшее укрепление финансовых резервов: по итогам года стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около 83 миллиардов долларов. Ключевую роль в обеспечении роста вновь сыграли ненефтяные отрасли, которые за этот же период увеличились более чем на 3 процента. На фоне этих процессов социально ориентированные расходы государственного бюджета в 2025 году составили около 16,9 миллиарда манатов, что позволило реализовать, в частности, индексацию пенсий на 8,1 процента.

Схожая динамика наблюдалась и во внешней торговле. По итогам десяти месяцев 2025 года объем ненефтяного экспорта вырос на 6,6 процента и приблизился к отметке 3 миллиарда долларов. Существенные изменения произошли и в структуре поставок: на внешние рынки активнее выходила продукция агропромышленного комплекса, перерабатывающей и химической промышленности. Параллельно 2025 год стал этапом практической реализации климатических и энергетических инициатив, заложенных в рамках COP29, что формирует задел для будущего экспорта энергии и технологий нового поколения.

Внутренние экономические процессы развивались на фоне стабильной инвестиционной активности. Частный сектор продолжал играть определяющую роль, формируя свыше 80 процентов валового внутреннего продукта страны. Основные инвестиционные потоки направлялись в производство, логистику, сферу услуг и региональные проекты. Активизация малого и среднего бизнеса за пределами столицы постепенно меняла экономическую карту страны, усиливая роль регионов в формировании общего роста.

Значение инфраструктурных решений в течение года продолжало возрастать. В 2025 году развитие транспортной инфраструктуры оставалось одним из ключевых направлений экономической политики. Азербайджан последовательно укреплял позиции в системе международных транспортных маршрутов, включая Средний коридор. За девять месяцев прошедшего года по транспортным коридорам страны было перевезено более 24 миллионов тонн грузов, что подтвердило устойчивый характер транзитной функции страны.

Развитие энергетического сектора шло параллельно инфраструктурным преобразованиям. Наряду с эксплуатацией действующих мощностей продолжалась реализация проектов в сфере возобновляемых источников энергии. В течение 2025 года сохранялось внимание к таким объектам, как солнечная электростанция "Гарадаг", а также ветроэнергетический проект "Хызы-Абшерон". Совокупный объем новых и реализуемых мощностей в сфере ВИЭ приближается к 500 мегаваттам.

Процессы, происходившие на освобожденных территориях, в 2025 году приобрели устойчивый экономический характер. Параллельно со строительством транспортной и энергетической инфраструктуры велась работа по запуску промышленных парков, в том числе в Агдаме и в экономической зоне "Аразская долина", а также по расширению аграрного производства. Эти направления постепенно интегрируют Карабах в общенациональное экономическое пространство.

Внешнеэкономическая повестка года развивалась в прагматичном ключе. Азербайджан последовательно укреплял инвестиционную привлекательность и расширял сотрудничество с международными партнерами. Финансовая система обеспечивала необходимый уровень поддержки экономической активности. Банковский сектор продолжал цифровую трансформацию, а рост безналичных операций в течение года сохранялся двузначными темпами, повышая прозрачность расчетов и доступность финансовых услуг.

В целом итоги 2025 года свидетельствуют о сохранении внутреннего баланса ключевых направлений развития и последовательном движении в рамках ранее выбранной экономической модели. Экономическая динамика года органично вписывается в общую траекторию последних лет. Реализуемый курс под руководством Президента Ильхама Алиева остается основой дальнейшего развития страны и укрепления ее позиций в региональной и мировой экономике.