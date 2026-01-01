Как изменится размер соцстраховки для индивидуальных предпринимателей?

С сегодняшнего дня обязательные взносы по государственному социальному страхованию для индивидуальных предпринимателей будут рассчитываться по новым правилам.

Как сообщает Day.Az, это предусмотрено изменениями в закон "О социальном страховании", утвержденными Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, обязательный взнос по государственному социальному страхованию для предпринимательской деятельности устанавливается в размере 2% от доходов (без вычета расходов), при условии, что сумма взноса не может быть меньше 15% и больше 100% минимальной месячной заработной платы.

Напомним, что в соответствии с действовавшим ранее законом "О социальном страховании" обязательный взнос по предпринимательской деятельности составлял 50% минимальной месячной заработной платы в строительной сфере и 25% - в других сферах. При этом применялись региональные коэффициенты: в городе Баку - 100% минимальной месячной заработной платы, в Сумгайыте и Гяндже - 90%, в других городах - 80%, в административных центрах районов и поселках - 60%, в сельской местности - 50%.

Согласно изменениям, при минимальной месячной заработной плате в 400 манатов и месячном доходе предпринимателя в 5 000 манатов взнос по социальному страхованию составит 2% от дохода - 100 манатов.

Если доход составляет 2 000 манатов, 2% равны 40 манатам, однако поскольку эта сумма ниже минимального порога в 60 манатов, предприниматель будет обязан уплатить 60 манатов.

При доходе в 25 000 манатов 2% составят 500 манатов, но поскольку эта сумма превышает установленный максимальный предел в 400 манатов, размер взноса будет ограничен 400 манатами.