Предсказан конец эры дешевых смартфонов

Кризис на рынке оперативной памяти приведет к росту цен смартфонов и компьютеров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом говорится в исследовании International Data Corporation (IDC).

В отчете вице-президента IDC Франсиско Херонимо говорится, что бум искусственного интеллекта (ИИ) привел к взрывному рост цен на оперативную память. В связи с этим смартфоны, персональные компьютеры (ПК) и прочая потребительская техника подорожают в 2026 году. Херонимо предсказал, что эра дешевой оперативной памяти, накопителей, смартфонов и прочей техники приближается к концу.

Цены на оборудование растут из-за потребностей дата-центров, обрабатывающих запросы ИИ и нуждающихся в большом количество модулей оперативной памяти и накопителей. По словам специалиста, заметнее всего пострадает рынок смартфонов - недорогие устройства подорожают на 15-20 процентов. Девайсы премиум-класса станут дороже на 10-15 процентов. "Десятилетняя тенденция к демократизации характеристик за счет внедрения флагманских функций в доступные смартфоны меняет направление", - заявил Херонимо.

Цены на ПК также вырастут на 15-20 процентов. В отчете говорится, что кризис неудачно совпал с завершением жизненного цикла Windows 10 и потребностью пользователей в обновлении.

По самому пессиместичному сценарию IDC, в 2026 году из-за кризиса рынок смартфонов упадет на 5,2 процента, ПК - 8,9 процентов.