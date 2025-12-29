Хакеры атаковали один из заводов Apple в Китае

Один из ключевых китайских контрактных сборщиков Apple стал жертвой серьезной кибератаки в начале декабря. Об этом сообщает издание MacRumors, ередает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В результате инцидента могла быть скомпрометирована конфиденциальная информация, относящаяся к производственным линиям и данным изготовления продукции для американской корпорации. Точные масштабы утечки и ее влияние на операционную деятельность пока не определены.

Внутренние проверки на предприятии продолжаются, хотя технические проблемы уже устранены. Специалисты оценивают возможные потери и сбои, вызванные взломом. Название пострадавшего предприятия не раскрывается.

Заказчики, включая Apple, обычно инициируют собственные оценки рисков после подобных инцидентов, чтобы определить серьезность последствий, тип и объем утекших данных, а также достаточность мер, принятых для исправления ситуации. Решения о возможном перераспределении производственных заказов принимаются по результатам таких проверок, а не автоматически, что связано со сложностью современных цепочек поставок.

Как правило, крупные компании предпочитают требовать от партнеров усиления киберзащиты и ужесточения внутреннего контроля, а не немедленного переноса производства.

В Apple на момент публикации новости не прокомментировали ситуацию.