Дед Мороз тоже спешит выиграть подарки в Банке Республика

До первого тиража лотереи "Золотой выбор" остались считаные дни.

Новый год приближается, и в Баку ощущается особая праздничная динамика. В городе уже заметили Деда Мороза. Его олени отдыхают, а волшебные сани на этот раз остались припаркованными. Причина проста - в этом году у Деда Мороза новый план: выиграть автомобиль или золотой слиток.

Причина проста - приближается первый тираж лотереи "Золотой выбор", проводимой в рамках ломбардных кредитов Банка Республика, а разыгрываемые призы настолько привлекательны, что способны заинтересовать даже Деда Мороза - автомобиль и золотой слиток 999 пробы.

Если вы тоже хотите встретить Новый год за рулём нового автомобиля BYD Destroyer или стать обладателем золотого слитка 999 пробы, оформите ломбардный кредит в Банке Республика на сумму от 500 AZN и станьте участником лотереи "Золотой выбор".

Подробную информацию о лотерее можно получить на официальной странице Банка.

Если вы хотите оформить кредит на выгодных условиях и при этом получить возможность выиграть автомобиль и золотые слитки - сделайте правильный выбор с Банком Республика и станьте победителем!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

Социальные сети: Facebook | Instagram | LinkedIn | Telegram

Центр поддержки клиентов: 144