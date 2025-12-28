Встречу Трампа с Зеленским перенесли

Запланированная на 28 декабря встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским во Флориде была перенесена на более ранний срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном Белым домом графике американского лидера.

Согласно обновленной версии, встреча пройдет в 13:00 по местному времени (22:00 по Баку) в Палм-Бич - рядом с этим курортом расположена частная резиденция Трампа Мар-а-Лаго. Других подробностей о мероприятии не приводится.

В распространенном 26 декабря графике президента США говорилось, что встреча начнется на два часа позже - в 15:00 по местному времени (00:00).

Ранее Зеленский сообщил, что на встрече с президентом США намерен поднять территориальные вопросы, в том числе выход ВСУ из Донбасса, а также использование Запорожской АЭС. Как он утверждал, в целом план урегулирования кризиса на Украине из 20 пунктов согласован между Украиной и США "на 90%".