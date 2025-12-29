Для меня Гимн Азербайджана - одно из самых сильных и совершенных произведений - Ирина Эльдарова в передаче "Диалог с Тофиком Аббасовым"

На экспертной платформе Baku Network вышел в эфир очередной выпуск аналитического видеопроекта "Диалог с Тофиком Аббасовым". Гостьей программы стала заслуженный художник Азербайджана Ирина Эльдарова.

в ходе беседы Ирина Эльдарова подробно остановилась на роли искусства в формировании национальной идентичности и общественного сознания.

По ее словам, искусство по своей природе сочетает в себе элитарность и глубокий патриотизм.

"С одной стороны, искусство достаточно элитарно, поскольку передовые идеи художников и композиторов нередко опережают свое время. Но при этом искусство, как ничто другое, является патриотичным. Оно принадлежит всему миру, однако каждая страна по праву гордится своими авторами", - отметила художник.

Она напомнила, что переехала в Азербайджан в 1986 году, и поделилась личными воспоминаниями о 1990-х годах.

"Когда мои дочери учились во втором лицее, каждое утро в восемь часов они выстраивались на линейку и слушали Гимн Азербайджана - в любую погоду. Это было невероятно трогательно. Для меня Гимн Азербайджана - одно из самых сильных и совершенных произведений, посвященных Родине", - сказала Ирина Эльдарова.

Говоря о профессиональной деятельности, она рассказала о многолетнем сотрудничестве с Национальным музеем искусств Азербайджана и работе над крупной серией изданий, посвященных художникам страны.

"Я сделала более 38 книг и была уверена, что хорошо знаю азербайджанское искусство. Однако в процессе работы это знание стало значительно глубже. Азербайджанская художественная школа - мощная, самобытная, с большим количеством ярких авторов", - подчеркнула художник.

Отдельное внимание в программе было уделено международному культурному представительству Азербайджана. Ирина Эльдарова напомнила об участии в Венецианской биеннале, где азербайджанский павильон, по результатам опросов профильной прессы, вошел в десятку наиболее посещаемых среди павильонов более чем 170 стран.

"Наш павильон вызвал большой интерес. За шесть месяцев выставки мы получили множество теплых отзывов. Люди со всего мира открывали для себя Азербайджан через искусство", - отметила она.

В контексте поствоенной реальности художник подчеркнула особую миссию деятелей культуры.

"Художники фактически задают тон процессу мирного сосуществования. Выставляясь за рубежом, они не только представляют культуру своей страны, но и продвигают ценности мира, добра и созидания", - отметила Ирина Эльдарова.

В завершение она сказала, что хочет пожелать всем мира - каждому человеку, каждой семье, каждой стране.

"Если бы человечество меньше воевало и больше созидало, мир был бы совершенно иным", - подчеркнула художник.

Передача "Диалог с Тофиком Аббасовым" продолжает оставаться одной из ведущих экспертных площадок, где обсуждаются вопросы культуры, идентичности и общественного развития в контексте национальных интересов Азербайджана.