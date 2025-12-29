https://news.day.az/society/1805933.html ДТП с участием автобусов произошло в Баку - есть пострадавший - ВИДЕО В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутных автобусов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Низаминском районе на проспекте Гара Гараева столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутных автобусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в Низаминском районе на проспекте Гара Гараева столкнулись два автобуса и два легковых автомобиля.
В результате серьезные повреждения получили автобусы, курсирующие по регулярным маршрутам № 1 и № 12, а также автомобили.
Один человек с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован.
