https://news.day.az/world/1805792.html В Бразилии самолет упал в море на глазах у отдыхающих - ВИДЕО На одном из самых известных пляжей Бразилии - Копакабане - легкомоторный самолет с рекламным баннером упал в море. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Крушение произошло в разгар пляжного дня, пилот погиб.
В Бразилии самолет упал в море на глазах у отдыхающих - ВИДЕО
На одном из самых известных пляжей Бразилии - Копакабане - легкомоторный самолет с рекламным баннером упал в море.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Крушение произошло в разгар пляжного дня, пилот погиб.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре