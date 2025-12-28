https://news.day.az/world/1805792.html

В Бразилии самолет упал в море на глазах у отдыхающих - ВИДЕО

На одном из самых известных пляжей Бразилии - Копакабане - легкомоторный самолет с рекламным баннером упал в море. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Крушение произошло в разгар пляжного дня, пилот погиб.