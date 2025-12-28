В Бразилии самолет упал в море на глазах у отдыхающих

На одном из самых известных пляжей Бразилии - Копакабане - легкомоторный самолет с рекламным баннером упал в море.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Крушение произошло в разгар пляжного дня, пилот погиб.