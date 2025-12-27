Таиланд и Камбоджа подписали соглашение об установлении режима прекращения огня в зоне пограничного конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил таиландский телеканал Channel 3.

По итогам заседания Генерального пограничного комитета двух стран в таиландской провинции Чантхабури министры обороны Таиланда и Камбоджи Наттхапхон Накпханит и Теа Сейха заключили соглашение о прекращении огня. В течение 72 часов состоится последующее заседание двустороннего механизма для мониторинга его эффективности.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи.