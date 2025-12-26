В Катаре стартует чемпионат мира по шахматам

В столице Катара Дохе стартует чемпионат мира по шахматам в рапид и блиц. В международном спортивном турнире примет участие рекордное число шахматистов, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В чемпионате мира сразятся 400 шахматистов - мужчин и женщин. Среди них - победитель чемпионата мира по блицу в Нью-Йорке Магнус Карлсен, чемпион мира по рапиду и победитель Турнира претендентов 2024 года Гукеш Доммараджу, чемпион мира по блицу 2024 года Ян Непомнящий, Фабиано Каруана, Нодирбек Абдусаттаров, Ягыз Каан Эрдогмуш, Эдис Гюрель, Василий Иванчук, а среди женщин - бывшая чемпионка мира, второе место мирового рейтинга Тань Чжунъи, пятое место мирового рейтинга Бибисара Асаубаева, а также другие известные шахматисты.

Согласно информации официального сайта Международной шахматной федерации (FIDE), Азербайджан будет представлен на чемпионате мира 14 шахматистами.

Среди мужчин - Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Ниджат Абасов, Мухаммед Мурадлы и Айдын Сулейманлы, среди женщин - Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Ханым Баладжаева, Говхар Бейдуллаева, Ульвия Фаталиева, а также сестры Зейнаб и Туркан Мамедьяровы.

Общий призовой фонд турнира, который завершится 30 декабря, превышает один миллион евро (около двух миллионов манатов).