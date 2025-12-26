Азербайджан и ООН обсудили вопросы "зеленой энергетики"

С резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой обсуждены вопросы "зеленой энергетики" и энергетического перехода.

Как передает Day.Az, об этом написал министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

"Состоялась встреча с резидентом-координатором ООН в Азербайджане Владанкой Андреевой в связи с завершением её дипломатической деятельности в нашей стране. В ходе встречи прошел обмен мнениями по вопросам "зеленой" энергетики, справедливого энергетического перехода и энергоэффективности, подготовки "Дорожной карты для Азербайджана по Цели устойчивого развития 7", а также проведения 82-й сессии UNESCAP, запланированной на апрель следующего года в Баку", - говорится в информации.

Отметим, что срок полномочий резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой истекает 8 января. Она приступила к деятельности в качестве резидента-координатора ООН в Азербайджане 1 июля 2021 года.