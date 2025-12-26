Вирус среди детей может распространиться в более широких масштабах

Некоторые люди якобы утверждают, что будто среди детей намеренно распространяют заболевания.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, педиатр Вагиф Гараев назвал подобные высказывания о целенаправленном распространении вирусов необоснованными и не имеющими научного подтверждения.

"Вы серьезно? Разве каждый год в осенне-зимний период не активизируются респираторные вирусы? Даже если предположить, что вирус можно завезти извне, то в советское время происходили еще более тяжелые эпидемии - тогда кто распространял эти вирусы?" - отметил он.

Гараев подчеркнул, что вместо распространения подобных беспочвенных утверждений родителям следует сосредоточиться на защите своих детей: "Если ребенок болен, изолируйте его, соблюдайте правила гигиены, используйте маски. Сейчас многие поведут детей на праздничные мероприятия, и в результате вирус будет распространяться еще шире. Получается, что вирус распространяем мы сами".