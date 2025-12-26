В Париже представлено музыкальное богатство Азербайджана XX века

В Париже при поддержке Фонда поддержки азербайджанской диаспоры и по инициативе пианистки Саиды Зульфугаровой состоялся концерт, посвящённый 140-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли. В мероприятии приняли участие представители общественности и дипломатических миссий, любители классической музыки, сообщила Day.Az лауреат международных конкурсов Саида Зульфугарова.

Музыкальный вечер, организованный в пространстве библиотеки La Grange Fleuret, в очередной раз продемонстрировал, что искусство сближает народы и культуры. В программе вместе с Саидой Зульфугаровой выступили виолончелист Гийом Мартинье и скрипач Флориан Мавьел. Качество исполнения, гармония тембров и глубокая выразительность получили высокую оценку зрителей.

Были представлены произведения Узеира Гаджибейли, имеющее глубокие корни в азербайджанской музыкальной традиции, задав вечеру настроение художественного диалога между национальным музыкальным наследием и модернизмом XX века. На вечере также прозвучали произведения классиков - Дмитрия Шостаковича, Огтая Зульфугарова и Азера Рзаева. Такой выбор отразил богатый художественный обмен между европейской и азербайджанской музыкальной эстетикой. Мероприятие стало не только данью уважения наследию Узеира Гаджибейли - основоположника азербайджанской классической музыки, но и подчеркнуло богатство и актуальность музыкального репертуара XX века.