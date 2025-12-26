"Русский дом" осуществлял деятельность в Азербайджане незаконно

"Русский дом" на протяжении длительного времени осуществлял деятельность в Азербайджане без какой-либо регистрации.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что в начале февраля 2025 года по данному вопросу было вынесено предупреждение.

"После этого было принято и реализовано решение о закрытии "Русского дома". В подобных вопросах крайне важно уважать внутреннее законодательство каждой страны. Последние контакты по этой теме состоялись несколько недель назад. Со стороны России оставались нерешенные моменты, связанные с процедурой ликвидации. Из Москвы были назначены ликвидаторы, которые прибыли в Азербайджан. Со стороны Министерства иностранных дел была оказана необходимая поддержка. В итоге никаких незавершенных вопросов не осталось, и деятельность данного учреждения была полностью прекращена", - подчеркнул министр.

