Парафирование мирного соглашения создает условия для формирования новых геополитических реалий в регионе

Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создает условия для формирования новых геополитических реалий в регионе.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

Министр отметил, что было достигнуто соглашение об обеспечении нового беспрепятственного сообщения Азербайджана с Нахчываном.

"Этот проект расширит транспортные и торговые возможности в регионе. В соответствии с мирным соглашением важное значение имеют также исключение территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении и полное выполнение взятых обязательств", - подчеркнул министр.

