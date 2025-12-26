Парафирование мирного соглашения создает условия для формирования новых геополитических реалий в регионе - Джейхун Байрамов
Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией создает условия для формирования новых геополитических реалий в регионе.
Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.
Министр отметил, что было достигнуто соглашение об обеспечении нового беспрепятственного сообщения Азербайджана с Нахчываном.
"Этот проект расширит транспортные и торговые возможности в регионе. В соответствии с мирным соглашением важное значение имеют также исключение территориальных претензий к Азербайджану из Конституции Армении и полное выполнение взятых обязательств", - подчеркнул министр.
Новость обновляется
