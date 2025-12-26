Большинство обучавшихся за рубежом не смогли сдать экзамен

В профессиональном экзамене на признание квалификации, организованном 19 декабря 2025 года Государственным экзаменационным центром по заказу Агентства по обеспечению качества в образовании, 83% кандидатов, участвовавших по специальности "Учитель начальных классов", показали неудовлетворительные результаты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил председатель Правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов на брифинге для СМИ.

По его словам, на данном экзамене по указанной специальности из шести участников пятеро не смогли набрать проходной балл, и лишь один кандидат показал успешный результат.

"Следует отметить, что основная часть неудовлетворительных результатов пришлась на выпускников высших учебных заведений Российской Федерации и Грузии", - подчеркнул он.

Также было сообщено, что кандидаты, не показавшие успешного результата на экзамене по признанию профессиональной квалификации по данной специальности, получили свое образование в следующих вузах: в Российской Федерации - Московском государственном педагогическом университете, Московском городском педагогическом университете, Дагестанском государственном педагогическом университете; в Грузии - Государственном университете Илии и Грузинском техническом университете.

Единственный кандидат, набравший проходной балл и показавший успешный результат, получил квалификацию в Университете Улудаг города Бурса (Турецкая Республика).

"Проведенный Агентством анализ показывает, что лица, не сумевшие успешно сдать экзамен на признание профессиональной квалификации, в основном являются выпускниками вузов, куда они были зачислены без какого-либо серьезного отбора - лишь на основании документа о полном среднем образовании", - добавил Турал Ахмедов.