В Китае открыли самый длинный в мире тоннель

В Китае на северо-западе страны официально открылось движение по автомобильному тоннелю "Тяньшань Шэнли" на скоростной автостраде G0711, протяженность которого составляет более 22 км.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Согласно данным издания, сооружение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе стало самым длинным скоростным автодорожным тоннелем в мире. Поездка по нему позволит сократить время в пути через горную местность с нескольких часов до 20 минут.

Максимальный уровень заглубления тоннеля достигает 1,1 км, подземная трасса, проходя через горы Тяньшань пересекает 16 разломных зон. Открытая в этот же день скоростная автомагистраль G0711 Урумчи - Юйли длиной более 324 км соединяет города на севере и юге Синьцзяна. На ее строительство ушло пять лет, инвестиции в проект составили 46,7 млрд юаней ($6,63 млрд).