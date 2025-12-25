Крупнейший лоукостер в Европе оштрафовали на сотни миллионов евро

Антимонопольный орган Италии сообщил, что оштрафовал авиакомпанию Ryanair на более 255 миллионов евро (300,19 млн долларов) за злоупотребление доминирующим положением в отношениях с туристическими агентствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, aгентство Reuters пишет, что беспокойство регулятора вызвали действия авиакомпании, которая сначала ввела процедуры распознавания лиц и заблокировала платежи от онлайн-туристических агентств, а затем начала навязывать туристическим агентам партнерские соглашения, которые ограничивали их возможность предлагать рейсы Ryanair в составе туристических пакетов.

Вероятное злоупотребление доминирующим положением происходило с апреля 2023 года по меньшей мере до апреля этого года.

"Ее (Ryanair) доминирующее положение обусловлено не только значительной долей рынка, которая продолжает расти, но и многочисленными другими показателями... которые способствуют тому, что Ryanair имеет значительную рыночную власть и способность действовать независимо от конкурентов и потребителей", - говорится в заявлении надзорного органа.

Сама Ryanair назвала решение итальянского регулятора "странным и необоснованным".

Авиакомпания встала на защиту своей модели прямых продаж, заявив, что она является более выгодной для потребителей, а также сообщила, что немедленно подаст апелляцию.