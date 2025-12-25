В Азербайджане приостановлена продажа этих сигарет

Продажа сигарет марки Kent временно приостановлена.

Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщил источник на рынке.

Так, в оптовых центрах временно прекращена реализация различных видов сигарет, продаваемых под брендом Kent. При этом в розничной торговле продажи продолжаются.

Продавцы связывают приостановку оптовых поставок с ожидаемым ростом цен в следующем году.

Отметим, что на рынке Азербайджана представлено около десяти разновидностей сигарет данной марки.