В Азербайджане приостановлена продажа этих сигарет Продажа сигарет марки Kent временно приостановлена. Как передает Day.Az, об этом Milli.Az сообщил источник на рынке. Так, в оптовых центрах временно прекращена реализация различных видов сигарет, продаваемых под брендом Kent. При этом в розничной торговле продажи продолжаются.
Продавцы связывают приостановку оптовых поставок с ожидаемым ростом цен в следующем году.
Отметим, что на рынке Азербайджана представлено около десяти разновидностей сигарет данной марки.
