Президент Ильхам Алиев: Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам

Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам, исторический день. После долгого перерыва агдамцы возвращаются в свой родной город.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.

Сердечно поздравив их с этим событием, глава государства отметил: "Уверен, что вы будете жить здесь комфортно и спокойно".