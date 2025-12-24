https://news.day.az/officialchronicle/1804908.html Президент Ильхам Алиев: Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам, исторический день. После долгого перерыва агдамцы возвращаются в свой родной город. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
Президент Ильхам Алиев: Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам
Сегодня очень знаменательный день в истории города Агдам, исторический день. После долгого перерыва агдамцы возвращаются в свой родной город.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с переселившимися в город Агдам жителями.
Сердечно поздравив их с этим событием, глава государства отметил: "Уверен, что вы будете жить здесь комфортно и спокойно".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре