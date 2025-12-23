Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству металлических опор линий электропередач в Агдаме

23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству металлических опор линий электропередач ООО "Construction" в Агдамском индустриальном парке.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется