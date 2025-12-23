https://news.day.az/officialchronicle/1804638.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству металлических опор линий электропередач в Агдаме - ФОТО 23 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству металлических опор линий электропередач ООО "Construction" в Агдамском индустриальном парке. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
