Госдеп без Сороса: Трамп зачищает либеральные штабы под флагом посольств

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Вашингтон снова действует без сантиментов и лишних пояснений. Президент США Дональд Трамп запустил масштабную перезагрузку американского дипломатического корпуса, отзывая послов сразу из 48 государств, включая Армению. Решение принято в рабочем, почти техническом режиме, но его политический смысл очевиден: объяснять миру ничего не будут, мир должен просто принять новые правила игры.

По информации из Госдепартамента, дипломатические миссии были уведомлены заранее: срок их полномочий истекает в январе. Формально - обычная кадровая ротация. По сути - жесткий демонтаж наследия предыдущей администрации. Отзываемые послы были назначены командой Джо Байдена и отражали внешнеполитическую философию, которую Белый дом Трампа считает исчерпанной, неэффективной и идеологически токсичной.

На их место придут люди иного типа - управленцы, лояльные курсу "Америка прежде всего", без сентиментальной привязанности к прежним концепциям, гуманитарным иллюзиям и региональным компромиссам. Для Армении, как и для других стран из списка, это сигнал предельно прозрачный: эпоха дипломатического автопилота закончилась. Начинается период жесткого, прагматичного и транзакционного диалога, где симпатии не котируются, а значение имеет только полезность.

Потому что это были не послы. Это были агенты влияния. Политические надсмотрщики. Комиссары либерального интернационала, присланные не для диалога, а для контроля. Не для представления государства, а для управления процессами внутри чужих стран. Дипломатия по-байденовски - это не разговор равных. Это идеологическая оккупация под вывеской ценностей.

Эпоха Байдена вообще не знала классической дипломатии. Она знала миссионерство. Агрессивное, самодовольное, лицемерное. Под разговоры о правах человека в посольствах выстраивались штабы давления. Под лозунгами демократии запускались механизмы дестабилизации. Под фразами о свободе слова финансировались управляемые медиа и уличные активисты.

И Армения в этой схеме занимала особое место. Почти лабораторное.

Посол США в Ереване при Байдене - это был не дипломат. Это был координатор. Центр сборки сетей. Фигура, вокруг которой крутились НПО, грантовые фонды, так называемые независимые журналисты, псевдоэкспертные клубы, "гражданские платформы". В отчетах USAID и NED все это проходило как развитие демократии. В реальности - как ручное управление суверенным государством.

Факты говорят сами за себя. С 2021 по 2024 год через американские фонды, аффилированные структуры и правительственные программы в Армению было направлено свыше 120 миллионов долларов. Только USAID увеличило финансирование почти вдвое по сравнению с предыдущим периодом. Деньги шли не на экономику, не на инфраструктуру, не на социальные проекты. Они шли на идеологию. На формирование лояльной среды. На выращивание кадров.

Что это, если не вмешательство?

Посольство США в Ереване фактически выполняло функции политического штаба. Оно комментировало внутренние процессы, вмешивалось в судебные дела, делало заявления по вопросам безопасности, по армии, по внешней политике. Это не дипломатия. Это управление с внешнего пульта.

И теперь - резкий обрыв. Трамп отзывает этих людей. Всех. Без сантиментов. Без объяснений. Потому что для него это не дипломаты. Это чуждая ему идеологическая прослойка. Люди Байдена. Люди глобалистской секты, для которых Америка - не государство, а инструмент навязывания.

Формулировка проста: их заменят те, кто поддерживает приоритеты "Америка прежде всего". И вот тут начинается самое интересное.

Потому что "Америка прежде всего" - это конец идеологической экспансии под видом морали. Это возврат к жесткому, циничному, но честному национальному интересу. Без сказок. Без правозащитной истерики. Без грантовых проповедников.

Для Армении это означает шок. Потому что привычная опора исчезает. Потому что посольство больше не будет играть роль зонтика для местных политических авантюр. Потому что Вашингтон перестает быть спонсором иллюзий.

И вот тут возникает вопрос, от которого в Ереване многим становится не по себе. А что дальше? Кто теперь будет прикрывать провалы? Кто будет объяснять поражения как "сложный демократический процесс"? Кто будет раздавать методички?

Эпоха Байдена закончилась. Грубо. Без церемоний. И вместе с ней заканчивается эпоха псевдодипломатии, где послы были агентами, а посольства - штабами идеологической войны.

Это не просто кадровая чистка. Это - дезинфекция. Дональд Трамп, человек, привыкший называть вещи своими именами, начал с самого гнилого пласта - с дипломатического корпуса. Отзыв послов, назначенных Байденом, - это не политическая прихоть. Это хирургическая операция. Стерильная, хладнокровная и абсолютно необходимая. Потому что за три года "байденовского правления" Госдеп превратился не в внешнеполитический инструмент, а в транснациональную агентуру влияния. Не дипломаты - шпионы. Не представители - комиссары.

48 послов, которым вежливо указали на дверь. Среди них - Армения, Македония, Монтенегро, Словакия. Четырнадцать государств Африки. Полдюжины стран Азии и Тихого океана. Филиппины, Вьетнам, Непал, Шри-Ланка... Это не случайный список. Это карта тех точек, где Байденовская администрация встраивала свои "глаза и уши" - под видом дипломатии, а фактически для проведения операций по подрыву национальных интересов самих же союзников США.

Трамп прекрасно знает, что именно под вывеской посольств Байден отправлял не дипломатов, а агентов влияния. И не только против оппонентов Америки - против союзников, партнеров, нейтралов. Разве не Байденовские эмиссары организовывали сетевые структуры в Ереване, под видом "программ гражданского общества"? Разве не через посольство США в Армении шло финансирование целой сети НКО, медиа, активистов, которые годами готовили антиизраильские и анититурецкие нарративы, вмешиваясь во внутренние дела Азербайджана? Это не дипломатия. Это - гибридная война, переведенная в вежливую форму дипломатической миссии.

Посмотрите на фигуры, которые Байден отправлял "на Восток". В Армению он направил Кристину Квин, бывшего чиновника USAID - человека с ярко выраженным активистским прошлым. Квин, по сути, не занималась дипломатией. Она координировала работу сетей влияния, выстроенных под патронажем Демократической партии США и Соросовских структур. В отличие от традиционных дипломатов, она не прятала свою миссию: публичные лекции о "гендерном равенстве", "праве меньшинств", "демократических ценностях" - всё это ширма для внедрения американских НКО в сферу внутренней политики Армении. И - внимание! - в региональные процессы, касающиеся Азербайджана и Турции.

За три года Квин успела превратить ереванское посольство США в нечто вроде штаба НПО, откуда координировались информационные операции. Байденовская дипломатия перестала быть даже инструментом внешней политики - она стала филиалом либерального ордена, который под лозунгами демократии внедрял американский контроль в каждую клетку общества. Это была агентура, а не посольство.

Посмотрите на статистику. По данным Congressional Research Service, более 42% назначений Байдена в дипломатические миссии приходились не на карьерных дипломатов, а на так называемых "политических назначенцев" - людей без профильного опыта, но с безупречной партийной лояльностью. Кто они? Бывшие сотрудники НКО, активисты ЛГБТ-движений, аналитики фонда Клинтонов, пиарщики Обамы. У них нет дипломатической школы. Зато есть идеологическая программа.

Когда Байден в 2022 году подписывал указ о "восстановлении ценностей демократии во внешней политике США", он фактически легализовал подрывной экспорт. Эта армия "псевдодипломатов" внедрялась в чужие страны как инструмент мягкой колонизации. Они не знали языков, не разбирались в истории региона, не понимали культурных кодов - но зато отлично умели писать отчеты для USAID и Freedom House.

Разве не из этих отчетов потом рождались заявления Госдепа о "нарушениях прав человека" в Азербайджане? Разве не их доклады становились "основой" для обвинений против стран, которые осмеливались проводить суверенную политику? Байден создал целый институт внешнеполитического доносительства. Эти "послы демократии" стучали на страны, куда их посылали, формировали "оценочные рейтинги" и снабжали Белый дом аргументами для санкций.

Отзыв послов - это не просто акт политической воли. Это восстановление профессионализма. Трамп всегда понимал: дипломатия - не миссионерство. Посол не должен навязывать идеологию. Его дело - защищать интересы своей страны, договариваться, а не поучать. Байден же превратил послов в лекторов по "либеральным ценностям". Они вмешивались в судебные процессы, поддерживали протестные движения, открыто встречались с активистами оппозиции. Они не просто нарушали Венскую конвенцию - они топтали её.

Возьмите Армению: Байденовское посольство открыто финансировало "медиа-инициативы", работавшие против азербайджанских интересов, особенно в контексте Карабахского конфликта. Под видом "свободы прессы" шло прямое финансирование пропагандистских проектов. Это было нечто среднее между разведштабом и идеологическим центром. И сегодня, когда Трамп подписывает распоряжения о замене таких фигур на профессионалов, это воспринимается как возвращение дипломатии её подлинного смысла.

Байденовская дипломатия - это не классическая школа Киссинджера, не умная и циничная Realpolitik, а разложившаяся смесь идеологического фанатизма и партийного активизма. Когда демократы захватили Госдеп, они заменили профессионалов на своих - на фанатиков либерального евангелизма, на людей, которые в каждой стране видели не партнера, а объект перевоспитания. Посол при Байдене - это не дипломат, это социальный инженер. Его миссия - не диалог, а "программирование среды". Такие люди не договариваются, они навязывают. Не уважают, а перевоспитывают. И всё под теми же заезженными лозунгами - "права человека", "ценности", "равенство".

Что творили эти "послы" в Армении, известно каждому, кто хоть раз заглядывал за кулисы американской внешней политики. Байденовские эмиссары превратили Ереван в полигон для обкатки гибридных технологий. Они внедряли "гражданское общество" по лекалам Сороса, подкармливали оппозиционные медиа, создавали сеть "грантоедов" - и всё это с улыбкой, под видом "поддержки демократии". Они учили армян, как надо протестовать, как бороться с "коррупцией", как "требовать справедливости". А на деле - как разрушать собственную страну изнутри. Армения стала для них удобной лабораторией. Именно отсюда шли атаки против Азербайджана, именно здесь ковались медийные и политические схемы, которые потом тиражировались на Балканах, в Африке, в Центральной Азии.

И кто эти "дипломаты"? Бывшие координаторы НКО, консультанты фондов Клинтонов, активисты ЛГБТ-движений, пиарщики Обамы. Люди без малейшего опыта дипломатической службы, зато с партбилетом Демократической партии и страстью к перевоспитанию других. Из них лепили послов. Байден лично проталкивал таких через Сенат, объясняя, что они "новое лицо американской дипломатии". Да, новое. Лицо без профессионализма, без достоинства, но с идеологической злостью.

И теперь Трамп вычищает этих персонажей. Решительно, без сантиментов, как чистят выгребную яму. Список показателен: Алжир, Египет, Шри-Ланка, Непал, Вьетнам, Армения, Монтенегро... Это те самые точки, где демократы пытались закрепиться надолго. Через программы USAID, через фонды "глобального развития", через внедренные медиа. И каждый посол Байдена - это не просто чиновник. Это куратор сети. Это координатор влияния.

Посмотрите, как совпадают факты: именно там, где "работали" байденовские дипломаты, наблюдались вспышки протестов, дестабилизация, рост активности американских НКО. Армения - классический пример. После назначения Кристин Квин началась волна антироссийской и антитурецкой риторики, всплеск грантовых СМИ, усиление сетей, тесно связанных с посольством США. Это не совпадение - это технология. И теперь, когда Трамп требует свернуть этот балаган, демократы воют. Им не нравится, что их выгоняют из уютных гнезд, где они привыкли действовать безнаказанно.

Трамп возвращает дипломатии честь. Он помнит, что дипломат - это не пропагандист, а переговорщик. Он знает, что страна не строит отношения на лекциях о морали. Он требует от своих представителей не читать нотации, а договариваться. Америка при Трампе возвращает себе хребет. Потому что Байден сломал его, превратив внешнюю политику в сборник проповедей для "непросвещенных". И вот теперь эта эпоха заканчивается. Трамп расставляет профессионалов - людей из армии, бизнеса, разведки, людей, которые знают, как разговаривать с миром, а не учить его жить.

Теперь все по-другому. Отзыв послов - это сигнал. Америка возвращается к себе. К своему реальному, прагматичному "Америка прежде всего". И да, многим это не понравится. Особенно тем, кто строил свои карьеры на "мягкой силе" Байдена. Но эпоха идеологических клоунов в смокингах закончилась. Наступает эпоха профессионалов. Наступает эпоха Трампа.

Возьмем Армению - классический пример того, как Байден использовал дипломатическую миссию не для отношений, а для подрывной работы. Посол Кристина Квин превратила посольство США в Ереване в штаб политической пропаганды. Под прикрытием гуманитарных и образовательных программ она внедряла в армянское общество чуждые традиции идеи: гендерная политика, квоты, псевдофеминизм, ЛГБТ-агитация, культ "гражданских активистов". Все эти темы подаются как прогрессивные ценности, а на деле - инструмент переформатирования общества, ослабления его суверенности. Точно так же действовали США в Восточной Европе в 1990-х и в арабском мире перед "веснами". Армения стала очередным полигоном.

В 2023 году бюджет посольства США в Армении превысил 73 миллиона долларов. Это вдвое больше, чем средний показатель по региону. Куда ушли деньги? Часть - на финансирование программ USAID и Национального демократического института (NDI), которые открыто работали с активистами и НКО, враждебными России, Ирану и Азербайджану. Часть - на гранты для медиа, включая "Инфотека", "CivilNet" и "EVN Report". Формально - за "развитие независимой журналистики". На деле - за создание сети пропагандистских структур, транслирующих нарративы Вашингтона и Сороса.

Да, это была не дипломатия, а агентурная сеть. Даже по данным внутреннего отчета Госдепартамента, опубликованного в конце 2024 года, более 60% сотрудников посольства США в Армении не имели дипломатического статуса. Они числились как "технический персонал" и "эксперты программ". Фактически это были координаторы проектов по линии USAID, NDI, Freedom House и Internews. Кто они? Американские и британские "эксперты" с биографиями из НКО и грантовых структур. Это не дипломаты. Это инструкторы по изменению сознания.

Трамп прекрасно это знает. Именно поэтому он начал с Армении. Это символ. Маленькая страна, но большой плацдарм. Байденовцы использовали ее как полигон для испытаний гибридных технологий. Здесь отрабатывались схемы давления на соседей, здесь выстраивались медиасети, направленные против Азербайджана, Турции и России. Не случайно именно армянская диаспора в США - один из ключевых доноров Демократической партии. Байдену выгодно было "держать Ереван под колпаком". А теперь этот колпак снимают.

Американский Конгресс уже давно выражал недовольство тем, во что превратились посольства Байдена. В отчете GAO (Government Accountability Office) за июнь 2024 года прямо говорится: 47% миссий США за рубежом "не выполняют прямых дипломатических функций", а сосредоточены на "общественно-политических инициативах". Это значит, что почти половина американских посольств превратились в филиалы либеральных НКО. И это не преувеличение - цифры даны самим надзорным органом Конгресса.

Трамп, как человек системный, реагирует не эмоцией, а решением. Он видит, что Байден за три года разрушил то, что строилось десятилетиями - дипломатический корпус, дисциплину, профессиональную культуру. Он назначал не специалистов, а фанатиков. И теперь все это надо вычищать. Двадцать девять послов - только начало.

Трамп сказал ясно: "Америка не будет больше учить мир, как ему жить". И именно поэтому он выметает этот либеральный мусор из дипломатии. Он возвращает Америке её старую школу - прагматизм, интерес, взаимность. Байденовская дипломатия закончилась позором. Её агенты уходят. А вместе с ними рушится целая сеть влияния, выстроенная годами. Но она рухнет. Обязательно. Потому что невозможно строить империю на лжи и грантах.

Америка, которую строил Байден, - это не страна свободы. Это страна имитаций, в которой ложь стала политическим инструментом, а лицемерие - государственной религией. Он хотел превратить мир в филиал своего выдуманного рая - с радужными флагами, лживыми "ценностями" и безмозглыми миссионерами вместо дипломатов. Но Трамп вернул всё на землю. Сдул мишуру, сорвал маски. Он показал миру, что за этими улыбками стояли не послы, а агенты. Не миротворцы, а провокаторы. Не дипломаты, а инструкторы по разрушению государств.

Байденская дипломатия - это было ползучее вторжение. Без танков, но с чемоданами грантов. Без оружия, но с армией консультантов и "экспертов". Их миссия была проста - размывать традиции, расшатывать устои, внедрять комплекс вины, сеять хаос. И делали они это везде - от Еревана до Аддис-Абебы, от Скопье до Манилы. Лица разные, но почерк один: улыбка на пресс-конференции, конверты с "поддержкой демократии", инструкции в кулуарах. Они приходили под видом друзей - и оставляли выжженные общества.

Пусть визжат газеты Байдена, пусть бьются в истерике либеральные штабы - процесс необратим. Мир видит, что эпоха пустых лозунгов закончилась. Никто больше не верит в их сказки о "ценностях". Когда мир тонет в войнах, кризисах и предательстве, смешно слушать лекции тех, кто сам погряз в лицемерии. Байденовская дипломатия разрушила веру в американское слово. Трамповская возвращает ей цену.

И в этом - историческая справедливость. Америка, построенная на силе духа, не может жить под властью слабых. Байден принес ей слабость, фальшь и подлость. Трамп возвращает волю, прямоту и правду. И неважно, сколько либеральных пастырей будут завывать о "конце демократии" - демократия не умирает от правды. Она умирает от лжи.

Байден посылал в мир агентов. Трамп отправляет послов. Байден сажал в кресла миссионеров. Трамп ставит профессионалов. Байден торговал совестью. Трамп восстанавливает честь. История запомнит это не как перестановку, а как очищение.

Потому что дипломатия - это не место для предателей. И те, кто служил Байдену, будут навсегда отмечены клеймом чужой агентуры. Их карьера закончилась, как заканчивается любой спектакль: под аплодисменты, которые никто не слушает.

А Америка вновь станет тем, чем была - сильной, прямой, суровой. Не церковью проповедников, а домом силы. Не школой для "ценностей", а ареной для лидеров. И тот факт, что Трамп начал именно с дипломатии, - знак. С этого начинается очищение империи. С этого начинается её возвращение.

Байденовская свора уходит. Мир вздохнет. А Трамп, словно хирург, закроет операцию и бросит последнее слово, ледяное и беспощадное:

Миссия окончена. Америка снова принадлежит американцам.