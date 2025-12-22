В Баку состоится масштабный концерт "Дыхание веков"

27 декабря в 19:00 на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоится масштабный концерт под названием "Дыхание веков" (The Breath of Centuries), объединяющий музыкальные эпохи прошлого и настоящего.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Музыкальный вечер пройдет при участии Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Ниязи под управлением народного артиста, маэстро Ялчина Адигёзалова. Солистами вечера станут известные исполнители - Кямран Талыблы (флейта) и Айтадж Гара (скрипка).

В программе прозвучат жемчужины мировой музыкальной классики:

- И.С. Бах - Оркестровая сюита №3, Aria, ре мажор

- П.И. Чайковский - Серенада для струнного оркестра

- Б. Мартину - Концерт для флейты, скрипки и оркестра, соль мажор

- Ф. Амиров - Симфония "Низами"

Особое место в концерте займет произведение чешского композитора Богуслава Мартину. Его концерт для флейты, скрипки и оркестра, впервые прозвучавший 27 декабря 1936 года в Париже, будет исполнен в Азербайджане впервые - в день 89-летия мировой премьеры.

Почувствуйте дыхание вечности - не пропустите этот волшебный вечер классической музыки!

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az