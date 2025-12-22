Во Франции не менее четырех человек пострадали в результате взрыва на заводе изделий из силикона компании Elkem Silicones. Инцидент произошел на предприятии, расположенном в коммуне Сен-Фонс в департаменте Рона на востоке страны, передает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"По предварительным данным, (в результате взрыва. - "Газета.Ru") четыре человека получили ранения, двое из которых - серьезные", - пишут журналисты.

По информации канала, на месте происшествия сейчас работают 35 пожарных и 13 единиц специальной техники. Вокруг предприятия был создан периметр безопасности в радиусе 2 км.

Пожарные заявили, что взрыв мог произойти из-за утечки водорода в заводской лаборатории.