С сайта Минюста США пропали документы по делу Эпштейна

Как минимум 16 файлов исчезли из раздела сайта Минюста Соединенных Штатов, где были размещены документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом информирует Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Днем ранее американское ведомство обнародовало часть материалов дела скандального бизнесмена во исполнение ранее принятого закона.

По данным AP, исчезнувшие файлы включали изображения картин с обнаженными женщинами, а также кадр, на котором была запечатлена серия снимков, разложенных на комоде и в ящиках.