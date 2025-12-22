https://news.day.az/economy/1804365.html Раскрыта сумма средств на развитие инфраструктуры бакинского метро В течение 2025 года ЗАО "Бакинский метрополитен" усилило свою деятельность за счет различных мер финансовой поддержки и структурных изменений. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО, 20 февраля текущего года компания получила от министерства финансов беспроцентный кредит в размере 244,8 миллиона манатов с условием погашения в конце года.
В течение 2025 года ЗАО "Бакинский метрополитен" усилило свою деятельность за счет различных мер финансовой поддержки и структурных изменений.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО, 20 февраля текущего года компания получила от министерства финансов беспроцентный кредит в размере 244,8 миллиона манатов с условием погашения в конце года.
Кроме того, правительство выделило компании 73,63 миллиона манатов капитальных средств для финансирования основных строительных и ремонтных работ, приобретения новых вагонов и развития инфраструктуры.
