Гороскоп на 20 декабря

Сегодня звезды гороскопа во главу угла ставят такие качества, как четкость, конкретность и прагматизм. Берясь за любое дело, подумайте о том, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. А то, может быть, и браться за него не стоит? Точно также и окружающие в этот день в любом вопросе будут искать свой интерес. Сподвигнуть их на какое-либо действие просто так, из чистого альтруизма, вряд ли получится. Поэтому если вы хотите сегодня что-нибудь организовать, старайтесь предельно четко формулировать свою мысль: что надо делать, зачем и какую пользу это кому принесет. Иначе никто для вас и пальцем не пошевелит, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня мысли Овна будут постоянно вертеться вокруг неотложных дел. Вплоть до того, что даже на отдыхе, в кругу близких, мысль о том, как решить ту или иную проблему, не будет давать ему покоя! Из-за этого бедный Овен способен буквально разрываться между делами и домом; с работы он может украдкой звонить домой, из дома - на работу. Его усилия не пропадут даром: сегодняшняя бурная деятельность Овна окажется на редкость успешной и продуктивной.

Телец

Сегодня у Тельца огромный потенциал! День наделяет его активностью, творческой жилкой, коммуникабельностью и смекалкой. Такой великолепный коктейль, если смешать его в правильных пропорциях, поможет Тельцу в два счета разделаться с любой задачей - даже нестандартной. Сегодня Телец способен придумать элегантные и остроумные решения проблем, к которым окружающие (или даже он сам) долгое время не могли подступиться!

Близнецы

Сегодня Близнецы разгонятся так, что остановиться станет для них целой проблемой! Их мозг, да и весь организм, будет работать в форсированном режиме, выкладываясь по максимуму. Из-за этого окружающие могут казаться ускорившимся Близнецам сонными мухами, которые двигаются и соображают как при замедленной съемке. Неудивительно, что Близнецы будут пытаться их подгонять, пользуясь при этом не самыми деликатными методами.

Рак

Сегодня обстоятельства будут поторапливать Рака, буквально подталкивая в спину. Даже если быстро действовать и принимать решения не его стиль, Рак сумеет приспособиться к новому ритму. Ключом к такому преображению станет волшебное слово "надо" - сегодня Рак склонен очень серьезно относиться к своим обязанностям. Впрочем, несмотря на суету, сам он не останется внакладе: Рак будет чувствовать себя как никогда полезным и нужным. То есть практически счастливым.

Лев

Сегодня Лев будет готов подумать о своем будущем. Не помечтать, витая в облаках, а конкретно решить, куда двигаться дальше. Планы Льва будут отличаться четкостью и вниманием к мелочам, а потому их претворение в жизнь - всего лишь вопрос времени. Единственное "но": уделяя внимание будущему, Льву сегодня не следует забывать и о настоящем, точнее - о людях, которые находятся вокруг. Не стоит донимать их придирками и ворчанием, даже если кажется, что они все делают не так.

Дева

Сегодня меньше всего на свете Деву будет волновать чужое мнение - по крайней мере, именно так она себя будет вести. Звезды гороскопа наделяют ее уверенностью в том, что она делает все как надо, а окружающие с их советами лишь мешают. Так что сегодня не стоит попадаться Деве под горячую руку - если она занята каким-то делом, то в запале способна высказать все, что считает нужным. А вот спросить ее мнения в каком-то вопросе можно и даже приветствуется: Дева будет польщена.

Весы

Сегодня - отличный день для того, чтобы Весы подумали о будущем! Впрочем, для начала им надо доделать дела в настоящем, которые висят над ними, как дамоклов меч, мешая двигаться дальше. Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Весов окажется работа по дому. Ну а, приведя в порядок пространство вокруг, можно начать приводить в порядок свои идеи и планы. Сегодня не бойтесь дерзать! Поставив перед собой новую цель, Весы поймут, как ее можно добиться.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен для любой проблемы найти десяток возможных решений, а потом выбрать из них то, которое окажется самым эффективным и простым. Мозг Скорпиона будет работать точно, как швейцарские часы, а руки - аккуратно, как у кассира в швейцарском банке. Этот день можно назвать для Скорпиона идеальным в решении любых вопросов, кроме тех, где нужно проявить тактичный подход. Чем-чем, а швейцарской дипломатичностью он сегодня отличаться не будет!

Стрелец

Сегодня в Стрельце проснется настоящий бухгалтер! Он сумеет к любой проблеме подойти с ясной головой, прогнав эмоции прочь. Это отличный день для того, чтобы провести ревизию семейного бюджета, спланировать траты на будущее и подумать, как получить еще больший доход. Впрочем, и в любых других сферах, даже в любви, Стрелец сегодня будет настроен столь же практично, заменив язык чувств на язык строгих фактов и цифр.

Козерог

Сегодня граница между уверенностью и самоуверенностью Козерога будет практически не видна. Во всяком случае, окружающим. Сам Козерог может считать, что он просто делает дело, нацелен на результат и требует того же от всех, кто находится рядом. Однако со стороны ценные указания Козерога могут походить на кнут надсмотрщика, а его прямота по поводу и без - на критику без пощады. Звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня умерить свой пыл, иначе так и до бунта недалеко.

Водолей

Сегодня Водолей может демонстрировать упадок сил и нежелание концентрироваться на любых деловых вопросах. Даже если он захочет, то вряд ли сумеет проявить инициативу, поэтому звезды гороскопа советуют ему не напрягаться. Если ситуация потребует от Водолея активных действий, ему стоит присмотреться к людям вокруг: кто-то из них точно знает, что делать, и не прочь поруководить. Водолею же сегодня полезно позволить немного собой покомандовать.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам выбирать нестандартные пути: обычный подход к делам не даст нужных результатов. Творчество - это умение мыслить не так как все, и оно сегодня пригодится Рыбам даже в самых практичных вопросах. Придумать хитрый рабочий план, превратить разговор с начальником в театральную постановку - сегодня Рыбы будут способны на самые невероятные, непредсказуемые ходы. Их изобретательность и креатив не будут знать предела!