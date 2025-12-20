Малейка Аббасзаде о строительстве в Нахчыване электронной экзаменационной аудитории

В Нахчыване до конца месяца будет готова электронная экзаменационная аудитория на 90 мест.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что в корпусе электронных экзаменов ГЭЦ 750 мест. Поэтому электронные экзаменационные аудитории нужны и в центрах в регионах.

"В нашем региональном отделении в Нахчыване строится аудитория на 90 человек, и в конце декабря этот проект будет завершен. Такие аудитории предусмотрены и на освобожденных от оккупации территориях. На данный момент количество обучающихся невелико, но в будущем планируются и там аудитории. В настоящее время в региональных отделениях в Гяндже, Нахчыване, Лянкаране, Шеки, Гёйчае и Барде запланировано создание таких аудиторий и проведение экзаменов одновременно. Эта работа будет расширяться. А в январе и феврале планируется создание аудиторий для проведения электронных экзаменов в других регионах", - сказала она.