В ЕС одобрили участие Канады в европейской оборонной программе

Постоянные представители государств-членов ЕС одобрили в пятницу проект двустороннего соглашения с Канадой в рамках финансового механизма Евросоюза для оборонных целей SAFE (Security Action for Europe), объявил Совет ЕС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Канада станет первой неевропейской страной, участвующей в оборонном инструменте SAFE в 150 млрд евро, который поддерживает государства-члены ЕС, желающие инвестировать в оборонное промышленное производство посредством совместных закупок, уделяя особое внимание приоритетным средствам", - говорится в опубликованном коммюнике совета.

По оценке ЕС, принятое решение "отражает общее стремление Евросоюза и Канады углубить свои связи в области безопасности и обороны и еще больше укрепить совместное оборонное сотрудничество, как это предусмотрено в "Партнерстве в области безопасности и обороны", подписанном на саммите Канада-ЕС 23 июня 2025 года".

В Брюсселе напомнили, что в соответствии с SAFE, контракты на закупки должны гарантировать, что стоимость компонентов, произведенных за пределами ЕС, государств Европейской экономической зоны - Европейской ассоциации свободной торговли и Украины, не превышает 35% от сметной стоимости компонентов конечного продукта.

В коммюнике отмечается, что степень участия Канады в SAFE зависит от внесения Оттавой финансового взноса.

Сообщается также, что после официального подписания соглашения сторон и получения согласия Европейского парламента Совет ЕС сможет окончательно утвердить документ.