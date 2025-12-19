https://news.day.az/world/1803825.html В США обвинили исследователя из КНР в контрабанде кишечной палочки США обвинили исследователя из КНР в ввозе кишечной палочки в страну. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Пател. "Юхуан Сян, научный сотрудник и обладатель визы J-1 из Китая, был обвинен в контрабанде кишечной палочки (E.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил директор Федерального бюро расследований Кэш Пател.
"Юхуан Сян, научный сотрудник и обладатель визы J-1 из Китая, был обвинен в контрабанде кишечной палочки (E. coli) в США и предоставлении ложных сведений об этом", - написал он в X.
По его словам, исследователь попытался обойти американские законы и получить биологические материалы, спрятанные в посылке из Китая. Пател отметил, что кишечная палочка может нанести серьезный ущерб урожаю в США и привести к значительным финансовым потерям для американской экономики.
