Скончался известный главный тренер

Норвежский тренер Оге Харейде умер на 73-м году жизни, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

25 ноября сын специалиста Бендик Харейде сообщил, что его отцу диагностировали рак мозга.

Харейде вызглавлял "Мольде", "Хельсингборг", "Брондбю", "Русенборг", "Эргрюте", "Викинг", "Мальме", а также сборные Норвегии, Дании и Исландии. Тренерскую карьеру он завершил в 2024 году.

В качестве футболиста он выступал за "Хедд", "Мольде", "Норвич" и "Манчестер Сити".