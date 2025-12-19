https://news.day.az/sport/1803596.html Скончался известный главный тренер Норвежский тренер Оге Харейде умер на 73-м году жизни, передает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс". 25 ноября сын специалиста Бендик Харейде сообщил, что его отцу диагностировали рак мозга. Харейде вызглавлял "Мольде", "Хельсингборг", "Брондбю", "Русенборг", "Эргрюте", "Викинг", "Мальме", а также сборные Норвегии, Дании и Исландии.
Харейде вызглавлял "Мольде", "Хельсингборг", "Брондбю", "Русенборг", "Эргрюте", "Викинг", "Мальме", а также сборные Норвегии, Дании и Исландии. Тренерскую карьеру он завершил в 2024 году.
В качестве футболиста он выступал за "Хедд", "Мольде", "Норвич" и "Манчестер Сити".
