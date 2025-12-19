https://news.day.az/world/1803578.html

Цены на золото и серебро изменились

Стоимость тройской унции золота на нью-йоркской товарной бирже COMEX снизилась на 9,2 доллара и достигла отметки в 4355,3 доллара. Как передает Day.Az, серебро же подорожало на 0,6 доллара - до 65,82 доллара.