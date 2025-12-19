Тюркские государства нуждаются в устойчивой системе коммуникации на фоне дезинформации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в интервью телеканалу TRT Avaz директор Общественного объединения по исследованию и анализу Baku Network, заместитель директора агентства международной информации Trend, аналитик и эксперт Эльчин Агаджанов в кулуарах Форума тюркских государств по борьбе с дезинформацией, проходящего в Анкаре.

Он отметил, что дезинформация сегодня представляет собой не просто медийную проблему, а полноценный инструмент политического, идеологического и психологического давления на государства и общества.

По его словам, современные дезинформационные кампании носят системный характер и направлены на подрыв национальной безопасности, искажение общественного мнения и дестабилизацию региональной устоичивости.

"Информационное пространство перестало быть нейтральной средой. Оно превратилось в арену целенаправленного противоборства, где ложные нарративы, манипуляции и фабрикация фактов используются как элементы гибридных стратегий. В этих условиях тюркские государства нуждаются не в эпизодическом обмене информацией, а в выстроенной, устойчивой и институционально закрепленной системе коммуникационного взаимодействия", - подчеркнул Эльчин Агаджанов.

Он отметил, что формирование общей коммуникационной экосистемы тюркских государств должно опираться на согласованные подходы к оценке информационных угроз, развитие совместных аналитических механизмов, а также координацию действий государственных и негосударственных акторов.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделять институциональному взаимодействию в сфере противодействия дезинформации - от обмена оперативными данными и лучшими практиками до реализации совместных образовательных и исследовательских проектов.

Отметим, что в форуме принимают участие высокопоставленные представители государственных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра, ответственных за информационную политику, руководители и эксперты СМИ, специалисты в области стратегических коммуникаций, а также представители академического сообщества и аналитических центров.

Основной целью мероприятия является формирование эффективной платформы взаимодействия между тюркскими государствами и укрепление институционального сотрудничества в сфере противодействия дезинформационным угрозам в условиях современной гибридной информационной среды.

В ходе форума обсуждаются вопросы влияния дезинформации на национальную безопасность, формирование общественного сознания и региональную стабильность, а также практические механизмы совместных действий в цифровой среде.

Форум проводится в соответствии с Планом действий Организации тюркских государств в информационной сфере на 2025 год и призван стать устойчивой платформой для обмена знаниями и опытом в области противодействия дезинформации, ответственного использования цифровых технологий, развития международного вещания и формирования журналистики нового поколения.

Участники форума выразили уверенность, что выработанные в Анкаре подходы и рекомендации будут способствовать укреплению информационного суверенитета тюркских государств и повышению их коллективной устойчивости перед современными информационными вызовами.