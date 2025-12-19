https://news.day.az/world/1803524.html Состоялось первое заседание армяно-американской рабочей группы в рамках TRIPP В рамках проекта TRIPP (Зангезурский коридор - ред.) состоялось первое заседание армяно-американской рабочей группы. Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.
В рамках проекта TRIPP (Зангезурский коридор - ред.) состоялось первое заседание армяно-американской рабочей группы.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщает Министерство иностранных дел Армении.
Армянскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян, а американскую - заместитель государственного секретаря Соната Коултер.
По итогам встречи стороны отметили прогресс в реализации подписанных меморандумов и договорились продолжить обсуждения.
