Мощное землетрясение произошло в России

В Тихом океане рядом с восточным побережьем Камчатки произошло мощное землетрясение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает филиал Единой геофизической службы РАН в российском регионе.

Подземные толчки в 00:37 пятницы, 19 декабря, по местному времени (16:37 по бакинскому времени). Их магнитуда достигала 6,6 - это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления располагался в 99 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 41 километра. О пострадавших и инфраструктурных разрушениях от землетрясения информация не уточнялась.