Азербайджан и Оман обсудили перспективы взаимодействия в энергетике

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр экономики Султаната Оман Саид бин Мохаммед бин Ахмед Аль-Сакри обсудили возможности сотрудничества стран в энергетической сфере, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

"В ходе встречи была предоставлена информация об историческом опыте Азербайджана в добыче нефти, его важной роли в обеспечении энергетической безопасности как поставщика природного газа, а также о реализуемых проектах по производству и экспорту возобновляемой энергии. Обсуждался "Каспийско-Черноморско-Европейский "зеленый" энергетический коридор", включая компоненты по электроэнергии, волоконно-оптической связи и водороду. Также велась дискуссия о создании дата-центров и их энергоснабжении, а также о стимулировании инвестиций в эту сферу", - говорится в информации.

Отмечается, что во время разговора была отмечена устойчивость инвестиций Омана в нефтегазовый сектор. Подчеркивалась долгосрочная значимость этой отрасли как для Омана, так и для мира.

"Было отмечено, что Оман инвестирует в производство сжиженного природного газа (СПГ) и стремится стать одним из ведущих экспортеров региона в этой области. Кроме того, в стране уже функционируют четыре крупных солнечных индустриальных парка, а к 2040 году планируется обеспечивать 40% потребностей в энергии за счет возобновляемых источников. Отмечено, что Оман планирует к 2030 году производить 1 миллион тонн "зеленого водорода".

На встрече согласовано определение направлений сотрудничества между двумя странами в рамках подписанных документов по нефтегазовому сектору, производство солнечных панелей и ветровых турбин, а также оценка возможностей сотрудничества во всей энергетической отрасли", - сообщает министерство энергетики.