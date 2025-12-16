Параноик Велаяти противоречит официальной позиции Ирана

Автор: Ибрагим Алиев

Пока мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, вопрос открытия коммуникаций вызывает поддержку во всем мире, есть те, кто не может это никак переварить. Одним из таких лиц является советник Верховного лидера, параноик Али Акбар Велаяти, который при любой возможности начинает рассказывать о неких заговорах против Ирана и раскидывается всякими угрозами.

Напрасных потуг у него много, тем не менее Велаяти все вертится и вертится вокруг этой темы. Вчера он встретился с послом Армении в ИРИ и заявил, что Тегеран решительно выступает против "плана Трампа по Кавказу", подчеркнув, что он во многом напоминает "печально известный проект Зангезурского коридора". Как дорога через Зангезур является печальной, кто так решил/подумал/пришел к такому выводу и почему, бородач не объяснил. Зато, как завуч в школе, "строго предупредил", что "создание любого плацдарма для присутствия США у границ Ирана в рамках подобных инициатив будет иметь серьезные последствия для региональной безопасности".

Велаяти то ли отдельная республика, то ли не знает истинную позицию Тегерана. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в июле этого года заявил, что Иран поддерживает развитие связей между странами региона, но при этом подчеркнул, что такие маршруты не должны противоречить международному праву и суверенитету государств.

Нарушает ли Зангезурский коридор международное право и суверенитет? Абсолютно нет. И подтвердил это президент Масуд Пезешкиан спустя пару недель после слов Багаи. Он подчеркнул, что требования Ирана были учтены в соглашении по маршруту и что ситуация вокруг него не настолько драматична, как ее преподносят в СМИ. По словам Пезешкиана, учтены ключевые пункты, важные для Тегерана, например, сохранение территориальной целостности государств региона и обеспечение свободного сообщения.

Так о какой "печальности" и "проблемах" вякает Велаяти? Что до региональной безопасности, то она наступила именно благодаря Азербайджану, который положил конец затянувшемуся конфликту, является инициатором всех мирных инициатив и логистических проектов, от которых, между прочим, выигрывает и Иран.

К примеру, для Тегерана открытие стабильных коммуникаций через Южный Кавказ означает дополнительные и более предсказуемые маршруты доставки грузов в западном направлении. Да, Иран уже отправляет товары в Европу, но делает это в условиях жестких санкций, ограниченного доступа к портам и постоянных рисков на традиционных маршрутах. Любая сухопутная логистика, через Зангезурский коридор и далее к Черному морю или в Турцию снижает зависимость. Речь идет, как минимум, о сокращении сроков, удешевлении перевозок и снижении транзитных рисков.

Кроме того, Азербайджан давно предлагает Ирану конкретные форматы сотрудничества: от участия в региональных транспортных цепочках до энергетических и инфраструктурных проектов. Эти схемы не нарушают ничьего суверенитета и не создают военных плацдармов, о которых любит рассуждать Велаяти, зато дают Тегерану практическую выгоду и дополнительные источники дохода.

Так что подобные заявления не просто не соответствуют действительности и официальной позиции Тегерана, они являются деструктивными и вредят прежде всего самому Ирану. Постоянная параноидальная и совершенно неконструктивная позиция просто обнулила компетентность Велаяти. Истинный суверенитет и безопасность укрепляются диверсификацией экономических и транзитных возможностей, которые снижают уязвимости стран. Зангезурский коридор как раз такую возможность предоставляет.

Потом если господин Велаяти действительно переживает за безопасность и процветание Ирана, ему следует перестать паясничать надуманными угрозами и лучше заняться изучением экономических карт и транспортных тарифов. Возможно, тогда он увидит, что будущее Ирана связано не с изоляцией, а с его ролью ключевого узла в сети возрождающихся Великого Шелкового пути и Международного транспортного коридора "Север-Юг", частью которого является и Зангезурский маршрут.